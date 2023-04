Dispositif feux de forêt 2023 : "en Corse, il faudrait des moyens toute l'année"

Une autre question demeure : ces moyens sont-ils suffisants, alors que les mois à venir s'annoncent particulièrement tendus, surtout s'ils s'inscrivent dans les pas de l’été 2022, marqué par des incendies majeurs. Pour Hyacinthe Vanni, la réponse est claire : « on se contente de ce qu’on a, mais il faudrait beaucoup plus ». « Et surtout, il nous faudrait des moyens toute l’année, et pas qu’en été. Pour nous, il n’y a plus de saison, on est frappés par des feux importants en hiver comme en été. »



Sur ce sujet, le sénateur corse Jean-Jacques Panunzi a d'ailleurs interpellé le gouvernement lors de la séance matinale de ce jeudi 13 avril, au Palais du Luxembourg. « À ce jour, la sécurité civile possède une flotte vieillissante de onze appareils, tous regroupés à Nîmes, donc un peu plus éloignés de la Corse que lorsqu'ils étaient basés à Marseille (...) La dégradation climatique justifie de régionaliser les moyens de lutte contre les incendies et d'instaurer une permanence des moyens via des unités de bombardiers d'eau basés en Corse pour pouvoir disposer d'une protection optimale face aux incendies. »



Face à cette demande, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure, a répondu que « la centralisation des moyens (à Nîmes, NDLR) permet une meilleure rationalisation des coûts de fonctionnement des infrastructures ainsi que des moyens humains ». Par conséquent, le détachement de bombardiers d'eau en Corse à l'année n'est pas prévu pour le moment.