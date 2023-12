"Dis Michel, c'est quoi la Corse ?", le voyage de Michel Vergé-Franceschi à la découverte de l'ile

C'est à Bastia que l'éminent historien et écrivain corse, Michel Vergé-Franceschi, dévoile son dernier ouvrage conçu comme un dialogue instructif avec un enfant curieux. À travers des récits d'un séjour en Corse, l'auteur explore avec passion le riche patrimoine de l'île. « Ce livre est sous forme de dialogue avec un enfant et je lui fais découvrir l'ile durant un séjour de 3 semaines » explique l’auteur qui parle non seulement du Cap Corse où puisent ses origines mais de toutes les régions de l’île. «C’est un ouvrage que j’avais en tête depuis longtemps. Il est destiné aux enfants mais aussi à leurs parents. Je m’adresse à un petit garçon de 10 ans et tout au long des pages je réponds à ses questions. Au bas de chaque page, si l’enfant est un adolescent, il trouvera dans des notes très précises de quoi nourrir sa curiosité. Ou alors ses parents qui pourront encore davantage le renseigner s’ils lui font la lecture le soir en lui montrant les magnifiques illustrations de Christian Torcheux, architecte, dont la femme est corse ».



A travers les réponses de l’auteur au gamin on découvre les spécificités de chaque région ou microrégion : histoire, géographie, culture, patrimoine…. Via la rencontre avec un jeune juif et un jeune musulman il y est aussi question du « vivre ensemble ». Une façon très ludique et très pédagogique de découvrir ou redécouvrir notre île.





Michel Vergé-Franceschi a été professeur d’université durant 32 ans et sous sa plume ont déjà été publiés de nombreux ouvrages dont certains couronnés par l’Académie française ou du Prix de Corse