Diaspora - Claude Jeanneton n'est plus

Né en 1938 à Marseille il a été nommé enseignant à Croix dans le Nord en 1959 et sera ensuite Directeur de l’école Jacques Prévert de Tourcoing de 1966 jusqu’à son départ pour Nice en 1986, il y aura ainsi plus de 700 petits « chti-mi » qui seront passés dans ses mains pour devenir des hommes responsables.Professeur reconnu par tous comme étant sympathique, dynamique, très dévoué, aimant discuter et rencontrer les parents d’élèves, sans compter son temps, Claude Janetton menait en plus de sa vie d’enseignant débonnaire et sympathique, une vie multiple consacrée à sa famille, son épouse Jacqueline et ses deux garçons Philippe et Laurent, mais aussi, dans la région Nord Pas de Calais, à cette Amicale qu’il aura présidée de 1970 à son départ pour Nice.Cette Région Nord Pas-de-Calais… il l’aura aimée et sillonnée de long en large de Lille à Boulogne et Berck, de Valenciennes à Lens, d’Arras à Neuville en Ferrain, du Cateau Cambrésis à Saint Pol sur Ternoise… pour rassembler les Corses, et L’ile de Beauté… où, toujours fidèle, il se rendra tous les ans.Il aura inlassablement été le défenseur de la Corse, des Corses et des Amis de la Corse dans notre Région, mais aussi fait la promotion du Nord-Pas-de-Calais en Corse, fidèle à ses devises qu’il aimait à rappeler souvent: "Aucun Corse de la région ne doit se sentir isolé. Aime ton pays, aime tes compatriotes. A l’Amicale…pas de diatribe et d’opposition politique, pas de sectarisme religieux, pas de mercantilisme… !"Il l’a donnée sans réserve – il a su faire vivre dans le Nord-Pas-de-Calais, la chaleur de l’Ame Corse. De la Porte de Paris, siège de l’Amicale, sous la protection du Beffroi de Lille, il a su ouvrir la route qui a permis de relier entre eux les amoureux du rêve et de l’utopie, car …Ce pays qui n’a pas de lieu, ce pays du rêve et de l’imaginaire, Claude Jeanneton le connaissait : c’est « l’île de Beauté », pleine de force et sagesse, de passion et d’amour.Mais la cité du Soleil de Campanella, l’Utopiade Thomas More, ce rêve, Claude Jeanneton a su le faire vivre ici dans le Nord, dans notre région, et nous l’en remercions.Son départ nous attriste très profondément… Claude … a été pour nous, pour cette Amicale qu’il a incarnée depuis tant d’années un fédérateur , une lumière dynamique qui réunissait tous les amis corses ou simplement les amoureux de la Corse de « Lille à L’Ile » comme il aimait le dire …Merci à sa famille de nous avoir permis de l’accompagner dans son passage vers sa Corse éternelle.