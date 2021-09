Di quì è d'altro : une petite troupe de théâtre amateur bien sympathique

Cette petite troupe de théâtre* est issue des Ateliers du Teatrinu à Furiani, cher à Guy Cimino. Josiane Casanova-Giovanetti, Josiane Grassini, Jean Claude Pusceddu et Joseph Frapaolo en sont des élèves depuis quelques années déjà. Le théâtre est leur passion : «C’est en répétant lors de nos ateliers qu’on a eu l’idée de créer une petite troupe amateur» explique Josiane Grassini. «On l’a appelée Di quì è d'altro car nous interprétons toutes sortes de pièces. De Corse bien sûr mais également d’autres régions ou pays ».



A leur répertoire notamment du Courteline, Ribes, Feydeau… des créations corses : «Nous sommes des amateurs certes mais nous prenons notre rôle, sans jeu de mots, très au sérieux » souligne José Frapaolo, venu au théâtre presque par hasard. «On passe de bons moments ensemble, sans se prendre la tête. Pour l’instant nous ne sommes qu’une poignée mais la troupe peut s’agrandir ». Même crédo pour Jean-Claude Pusceddu, artiste aux milles facettes : peintre, graveur, comédien, slameur… «Je baigne dans ce monde depuis de longues années et j’aime cette vie d’artiste ». Josiane Casanova-Giovanetti n’est pas la moins motivée. «On s’est tous connus au Teatrinu et on passe vraiment de très bons moments, très conviviaux ».



Malgré la crise sanitaire, la troupe s’est déjà produite à plusieurs reprises et connait un beau succès avec ses saynètes à deux : «On purge bébé», «Le visiteur inattendu», «Le dîner», «Retour de chasse», «Sottu Sopra», «Adieu Belle Maman», «Bravo»… «Durant le confinement, on s’appelait et on répétait par téléphone ou en visio » précise J.Grassini.«Pour la suite on a en projet une pièce entière avec toute la troupe, troupe qui devrait sans doute aussi s’agrandir. On est en train de chercher celle-ci ».

En cette période parfois sombre et austère, quel plaisir de rire un peu en extérieur !. Merci les artistes !







Info++

06.12.17.18.45