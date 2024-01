Développement, transports, tourisme : "La CAB a les moyens de ses ambitions"

Dernier point évoqué à l'occasion de ce premier Conseil communautaire, le bilan d'activité de l'Office de tourisme. C'est Emmanuelle De Gentili, première adjointe et déléguée à la politique de la Ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartiers qui s'en charge en soulignant la qualité des prestations fournies et en saluant le travail des équipes sous la direction de Véronique Valentini-Calendini. En image – une vidéo imagée est présenté – et chiffres à l'appui, l'élue insiste sur cette saison « qui a mal débuté avec un climat pas idéal et le manque de ponts. Mais on peut dire que la fin de saison a été exceptionnelle. Ainsi, le trafic n'a baissé que de 2 % tandis que le nombre de nuitée enregistre, lui, une baisse plus significative de 8 %. » Des résultats que l'élue attribue, en particulier, à la crise. Sans remettre en cause la qualité des services et les prestations de l'OT, Julien Morganti, de l'opposition, interroge tout de même sur la stratégie à long terme : « C'est une belle mission de la CAB, mais elle mérite une vraie stratégie » soulevant quelques râles dans la salle. Marie-Hélène Padovani, maire de San Martino di Lotta, réplique immédiatement : « On n'est pas Bonifacio, on n'a pas les plages de Porto Vecchio. Mais est-ce qu'on a envie de l'être ? » Des propos confirmés par Pierre Savelli : « En 2014, Bastia était une ville de passage. Aujourd'hui, nous sommes une véritable destination. Je rappelle que nous sommes le premier port de Corse en termes de passager. On n'a pas les mêmes atouts que les autres alors, à nous de développer l'avant et l'arrière-saison. » Il propose notamment d'insister sur la région PACA, qui n'est pas en tête dans les arrivées touristiques sur l'île malgré sa proximité. Avant de voter pour deux ou trois questions courantes, Louis Pozzo di Borgo conclut : « Nous avons la chance d'avoir un OT fort et original. Mais on doit aussi s'adosser à la politique de l'ATC et réfléchir, avec eux, à une vision à long terme et axez, effectivement, sur l'arrière ou l'avant-saison. Parce qu'au delà même du tourisme, il faut noter la grande attractivité du territoire. »