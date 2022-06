Deuxième circonscription de Haute-Corse : Le message de Lionel Mortini et le combat de Jean Cardi

« Je suis satisfait et j’espère l’être encore plus lors des prochaines élections, lorsque nous augmenterons notre score ». Jean Cardi est confiant pour la suite. L’éleveur de la Plaine orientale et candidat pour le Rassemblement National dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, nourrit tout de même quelques regrets : « Je me suis engagé à la dernière minute et je n’ai pas eu le temps de faire la campagne que je voulais ». Le score est pourtant honorable. Il totalise 11,50 % des suffrages exprimés, soit 3 658 votes.



Sa chance passée, il ne laisse pas ses idées de côté et continue sur la même ligne que pendant la campagne : « La Corse est dans un état lamentable. Les élus en place depuis des années rabâchent toujours la même chose, mais rien ne se passe. Nous n’avons pas toutes les solutions, mais nous disons au moins la vérité, sans faire de promesses pour rien. Et je pense que les gens l’ont compris. Ils en ont marre et ont voté pour nous ».



Vers qui iront les quelques 3 700 électeurs qui lui ont fait confiance lors de ce premier tour ? Ils pourraient faire pencher la balance entre les deux candidats en finale pour le siège de député. Jean Cardi laisse libre choix aux électeurs : « Je pense que nous ne donnerons pas de consignes. Nous n’avons pas à le faire ». Les quatre candidats corses du Rassemblement National se réuniront à Corte ce 15 juin pour envisager la suite.