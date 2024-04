Deux titres aux championnats de France d'Echecs : la Corse brille à Agen

Le Championnat de France d'Échecs des jeunes 2024 a rassemblé entre 1 500 et 2 000 joueurs âgés de 6 à 20 ans à Agen. Parmi eux, une délégation corse forte de 43 représentants s'est distinguée par ses performances remarquables.

Deux jeunes insulaires se sont particulièrement illustrées : il s'agit de Calypso Deladerriere, sacrée championne de France U18, et de Cerise Castagnerol, couronnée en U14. Un double sacre qui est allé de pair avec les résultats de Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci, troisième au départage, mais premier ex æquo en, U14, Paul-Louis Santelli, qui s'est classé cinquième dans la catégorie U8, Camille Bastiani qui a terminé à une très honorable 7e place en U10 et de Emma Grisoni qui se hisse à la 9e place en U16F.





"Ces brillants résultats témoignent de l'efficacité de la stratégie de la Ligue corse des Échecs, axée sur une formation de masse pour produire une élite. Cette approche, basée sur une large base de la pyramide pour un sommet élevé, a porté ses fruits une nouvelle fois cette année à Agen " indique Jean-Philippe Orsoni, le directeur de la ligue corse des échecs.

"L'accompagnement des jeunes corses dans leur passion pour les échecs revêt une importance primordiale pour notre Ligue. Au-delà des performances sportives, elle s'engage à transmettre des valeurs telles que le respect, le travail et le sérieux."





Jean-Philippe Orsoni rappelle ainsi que la délégation corse, encadrée par les formateurs de la Ligue (Akkha Vilaisarn, Serge Guillemart, Pierre- Louis Pieri, Ludovic Utrera, Pierre-François Geronimi, Robin Frisoni et Jean-Philippe Orsoni ) et renforcée par la présence du Grand Maître Marc'Andria Maurizzi pour l’associu A Scacchera Llu Pazzu di Portivechju, a bénéficié d'un suivi intense tout au long de la compétition. Des séances d'entraînement matinales ont été organisées, suivies d'une analyse approfondie des parties chaque après-midi afin de décrypter les performances et d'identifier les axes d'amélioration.





En plus des titres et des podiums, plusieurs jeunes ont réussi l'exploit de se qualifier d'office pour le Championnat de France 2025 : Apollo Deladerriere en U16, Pierre-Joseph Bonelli Maestracci et Cerise Castagnerol en U14, Hélio Deladerriere en U12, Camille Bastiani en U10 et Paul Louis Santelli en U8.







À noter également la 6e place de la Ligue corse des Échecs au classement des Ligues devant des régions historiquement échiquéennes telle que la Bretagne. À souligner également la 4e place ex æquo du Corsica Chess Club qui se distingue parmi plus de 110 clubs français !

"Cette réussite collective confirme la place de la Corse parmi les grands noms de l'échiquier français et souligne le dynamisme et l'engagement de la Ligue corse des Échecs dans la formation et l'accompagnement des jeunes" conclut Jean-Philippe Orsoni,.