Deux randonneurs recherchés au-dessus de Biguglia

Rédigé par C.-V. M le Samedi 20 Juillet 2019 à 21:35

Deux jeunes gens de 19 et 20 ans, épuisés et égarés sur les hauteurs de Biguglia, ont mobilisé samedi en fin de journée l'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 2 B, et les pompiers du GSMP du service départemental d'incendie et de secours.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie