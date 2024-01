Deux militants nationalistes arrêtés à Bastia dans une enquête antiterroriste

Cette nuit-là, des explosions avaient également touché deux maisons à Olmeto et une inscription "FLNC" avait été retrouvée sur l'une des deux. "Une nouvelle fois, les forces coloniales ont frappé des militants du mouvement national quelques jours avant la venue d’un ministre du gouvernement", a indiqué dans un communiqué le Syndicat des travailleurs corses (STC). "Paris semble vouloir, par son attitude, fragiliser le climat en Corse en portant toujours plus haut son niveau de répression", regrette le syndicat qui appelle à l'arrêt de "ces basses manipulations" afin de "construire durablement la paix".



Un appel au rassemblement

Dans un communiqué le tout nouveau mouvement Nazione, fondé ce dimanche 28 janvier à Corte, exprime son soutien aux deux individus interpellés et condamne fermement le mode opératoire utilisé pour appréhender les deux militants. "Ce matin, à la suite du succès de l’assemblée générale constitutive de notre mouvement Nazione, l’Etat français a répondu par une vague d’interpellations volontairement provocante. Comme à chaque fois qu’il y a une rencontre dans le cadre du processus dit de Beauvau, nous assistons à une volonté de provoquer sans limite."

Le mouvement politique dénonce aussi l'usage de "portes défoncées, maisons ravagées, pères de famille jetés à terre et menacés devant leurs enfants, avec le risque de traumatisme que cela peut constituer."

Nazione appelle à un rassemblement à partir de 18 heures devant le camp militaire de Borgu et met en garde l'État français contre le retour des rafles, évoquant ainsi des souvenirs sombres de l'histoire corse.





Les deux interpellations effectuées par la police judiciaire et la Sous-direction antiterroriste (SDAT) ont eu lieu "dans le cadre d’une information judiciaire portant sur des faits qualifiés d'association de malfaiteurs terroriste, de fabrication d’engin explosif en relation avec une entreprise terroriste, et de destruction dangereuse en relation avec une entreprise terroriste", ont indiqué à l'AFP de sources judiciaire et proches du dossier, confirmant une première information de France 3 Corse. L'enquête porte sur la dégradation d'une villa inoccupée dans la nuit du 19 au 20 novembre 2022 à Santa-Maria di Lota, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.