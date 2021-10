Deux foyers de fièvre catarrhale confirmés en Corse

La fièvre catarrhale sévit de nouveau en Corse.

"La surveillance sanitaire exercée sur le cheptel en Corse conduit à alerter les éleveurs sur l’évolution de la FCO sur le territoire" indique la préfecture de Corse qui signale "que deux foyers ont été confirmés sur un troupeau de moutons en Haute Corse et en Corse-du-Sud respectivement les 13 et 15 octobre 2021."



Signes cliniques

La préfecture signale encore que "quelques suspicions remontées par les vétérinaires de terrain sont en ce moment investigués par le laboratoire. Il s’agit du sérotype 4 qui circule de façon enzootique en Corse depuis de nombreuses années, mais les deux foyers montrent des animaux qui présentent des signes cliniques, pour la première fois cette année : baisse de production laitière, difficultés respiratoires, problèmes lors des mises-bas. Le virus est transmis par les insectes (Culicoïdes), la saison favorable à l'apparition de cette maladie est l'hiver."



Réunion d'information le 19 octobre

L'autorité préfectorale qui rappelle que "la vaccination permet l’atténuation des signes cliniques et la limitation des pertes économiques" préconise "une surveillance accrue des troupeaux".

Les services de l’Etat recommandent à nouveau "aux éleveurs de se rapprocher de leur vétérinaire praticien pour mettre en place, si cela n’est pas déjà fait, la vaccination contre la FCO". Ils recommandent également "de conduire la lutte contre les insectes vecteurs, sur les animaux et dans les bâtiments"

Une réunion d’information avec le groupement de défense sanitaire, l’interprofession ovine et les vétérinaires, aura lieu le 19 octobre.