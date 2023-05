Déserts médicaux en Corse : De nouveaux arrêtés de zonage pour mieux « lutter contre les disparités géographiques »

Au résultat, les micros-régions de l’île ont été classées selon trois catégories. En premier lieu, les zones d’intervention prioritaires (ZIP) situées dans une large partie centrale de l’île allant de la pointe du Cap Corse au Sartenais Valinco, en passant par le Nebbiu, le Centre Corse, le Fiumorbu, jusqu’à l’Alta Rocca. Ces zones sont définies comme étant les territoires « les plus fragiles dans lesquels les médecins éligibles peuvent bénéficier de toutes les aides au maintien et à l’installation » (en rouge sur la carte ci-dessus). En dehors des aires ajaccienne et bastiaise, considérées comme des zones hors vivier « caractérisées par une offre de soins considérée comme satisfaisante », le reste de l’île (en orange) est par ailleurs classé en zones d’action complémentaires (ZAC). « Il s’agit de zones fragiles mais à un niveau moins important que les ZIP. Dans ces zones, les médecins éligibles peuvent bénéficier de toutes les aides au maintien et à l’installation à l’exception des aides conventionnelles et des exonérations fiscales », précise l’ARS.



« On voit que tous les territoires vont pouvoir bénéficier de soutiens hormis Ajaccio et Bastia. On peut se poser la question pour ces deux villes dont la situation en matière de déserts n’est pas forcément plus favorable qu’ailleurs mais, à tort ou à raison, on peut supposer qu’en l’absence de réponse libérale de ville, au moins pour les soins dits non programmés, les patients « citadins » peuvent recourir aux établissements de santé, publics et privés de proximité. On le sait, au vu de l’état de ces structures, ça n’est pas forcément le plus adapté, mais pour le moment, nous n’avons pas mieux car les moyens ne sont pas extensibles et doivent être priorisés au bénéfice des zones les plus en danger », analyse le Dr Antoine Grisoni. « Concernant ce travail, notre vigilance reste constante, car les difficultés que représentent la carence en spécialistes, l’âge et le temps de travail effectif de certaines consœurs et confrères et la nécessité impérative d’une mise à jour beaucoup plus fréquente qu’actuellement, nous l’imposent », reprend-il. Il note par ailleurs que les aides sont « encore trop nombreuses et parfois illisibles ».



« Nous plaidons pour une simplification et une mutualisation ARS, CPAM et région : il faut bien le dire, nous attendons toujours de ce point de vue le choc de simplification administrative. Mais les aides financières ne font pas tout, loin de là. Le plus important peut-être, est de faciliter la qualité de vie au travail, qui consolide l’existant et est facteur d’attractivité pour le futur », souligne-t-il encore, en concédant que « ce zonage reste un outil de plus en plus utile qui peut servir de ligne directrice à nos actions ».