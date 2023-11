Déserts médicaux - Pour l'URPS de Corse "UFC Que-Choisir n'attaque pas l'Etat pour les bonnes raisons"

Julien Castelli le Mercredi 22 Novembre 2023 à 20:58

Face aux inégalités d'accès aux soins en France, UFC-Que Choisir attaque l'Etat en justice pour l'enjoindre à agir. S'il approuve cette issue, le docteur Antoine Grisoni, médecin généraliste à Solenzara et président de l’Union régionale des professionnels de santé et médecins libéraux de Corse (URPS), se montre beaucoup plus critique sur la méthodologie employée par l'association pour caractériser un désert médical.