Désert médicaux : en Corse, "on cherche des solutions concrètes"

En Corse, les actions se multiplient pour tenter de trouver des solutions à la désertification médicale. Un problème qui impacte sérieusement l’île, au même titre que l’ensemble du territoire métropolitain. C’est dans ce cadre qu’ont été organisées, au cours des trente derniers jours, une série de réunions à but consultatif, à la fois en Haute-Corse et en Corse-du-Sud. Ce mercredi 14 décembre, le théâtre de Bastia accueillait justement le dernier de ces rendez-vous.



Au total, une vingtaine de participants, dont le maire de la ville Pierre Savelli, se sont réunis autour de quatre tables rondes, pour débattre, faire remonter des problèmes, et tenter de trouver des solutions concrètes. Ce cycle de réunions n’est en revanche pas une initiative régionale, mais la déclinaison d’une politique nationale, appliquée par l’Agence régionale de santé (ARS) en partenariat avec l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de Corse.



« L’objectif, sur quatre thèmes de travail, c’est de dresser un constat avec les professionnels de santé, les élus et la population. C’est vraiment du libre-échange, on cherche des solutions concrètes, très terre à terre. Il ne faut pas se brider. On a des gens qui connaissent très bien le système, et qui se disent ‘non, ça c’est impossible à mettre en place’. Mais justement, on veut entendre ces propositions-là », décrit Anne-Marie Lhostis, directrice départementale de l’ARS. Le 19 janvier prochain, une restitution se tiendra donc à Ajaccio, pour réunir dans un seul document l’ensemble des idées remontées en Haute-Corse et en Corse-du-Sud. « Tout ça va ensuite être transmis au niveau national, au cabinet du ministre de la Santé. Toutes les régions vont le faire. »