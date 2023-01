Des tablettes numériques pour les aînés des EHPAD corses

Les sourires pourraient se faire plus fréquents chez les résidents des EHPAD insulaires. En tout cas, ils se distinguaient parfois déjà chez les ceux de l'hôpital Eugénie d'Ajaccio. Symboliquement, deux tablettes numériques leur ont été remises, parmi les 50 qui seront distribuées à sur l'ensemble du territoire au prorata du nombre de résidents des 26 EHPAD corses. Une initiative menée par la Collectivité de Corse, dans le cadre de son projet d'inclusion numérique au travers du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Corse.



L'opération, qui représente un coût de 25 000 €, a été rendue possible grâce à l'engagement de Corsica Haut Débit, qui a pris en charge l'intégralité du financement. "C'est un plus pour nos aînés, assure Pierre Pugliesi, directeur général de la filiale partenaire de la CdC. Ils vont pouvoir profiter des avantages et des apports du numérique, notamment pour rester en contact plus facilement avec leurs familles."



C'est ce qui devrait mettre du baume au cœur des résidents : profiter des visioconférences pour dialoguer plus régulièrement avec ses proches. "Mais je n'ai pas l'argent pour m'acheter une tablette !", lance Paul, l'un des 70 résidents de l'hôpital Eugénie, avant qu'on ne lui explique que ces appareils seront confiés à l'établissement et prêtés à tout le monde. "Mes proches habitent en Normandie, confie-t-il ensuite. Je ne les vois qu'une fois par mois pendant trois jours."