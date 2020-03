Des premiers cas aux premiers décès, les dates de la progression du Covid-19 en Corse

Livia Santana le Mercredi 25 Mars 2020 à 19:06

De l'apparition des premiers cas, aux premiers décès, jusqu'au confinement et l'annulation du second tour des municipales, CNI revient sur les dates qui ont marqué l'évolution du Covid-19 et de cette crise sanitaire majeure dans l'histoire de la Corse.

