Des navettes à 10€ entre l’aéroport de Calvi et le bassin de vie de Lisula : les inquiétudes des taxis

" La CCLB, instaure des lignes de services publics dans le cadre de ses obligations de mobilité. Elle crée donc une ligne de transport à moindre coût, 10€, entre l’aéroport de Calvi et le bassin de vie de Lisula. Mais soyons honnêtes, cette ligne payante à moindre cout, financée par les impôts des citoyens locaux ne servira qu’aux touristes" déplore César Ferrandini." Madame la vice présidente évoque des problèmes de tarification quant à nos courses. Ce qu’il faut savoir c’est que les tarifs des taxis sont définis et imposés par arrêtés préfectoraux" précise le président.Il s'agit d'un tarif maximal imposé qui comprend également le compteur de tarification kilométrique et ses mises à jour annuelles, les frais d’entretien du véhicule, son achat, la licence et les taxes. " Tout est payant pour nous. Nous sommes des entreprises soumises aux tarifications imposées. Le tarif d’une course entre Lisula et l’aéroport oscille entre 55 et 85€, selon la période. C’est un tarifs qui est officiellement imposé aux clients, contrairement a une collectivité qui peut décider elle même de ses prix de course. Nous ne faisons absolument pas le même métier. Si pour la Com Com, 1km est gratuit car c’est 1 km payé par les impôts locaux, pour nous le km est payé par les clients et sur ce km le prix net est loin du brut" précise César Ferrandini.S’il est vrai que Santa Catalina est le seul aéroport de Corse à ne pas être desservi par des navettes, les taxis de Balagne ne sont pas contre le principe de créer cette ligne. " Mais il faut qu’elle soit dédiée aux locaux. Posons nous la question, est ce que les locaux utiliseraient réellement ce genre transports. On le sait, quand les locaux vont à l’aéroport, ils se font généralement déposer" continue César Ferrandini.Pour les taxis balanins, il s'agit-là d'un service qui risque d’ impacter le chiffre d’affaires des professionnels." Il un peu difficile de pouvoir estimer la quantité de courses. Entre 40 et 50 courses. Mais ce qui nous interpelle c’est le délai d’installation de ce service. Selon les élus intercommunaux, tout est déjà à disposition. Alors pourquoi attendre 4 mois pour le mettre en place? Il devrait être déjà opérationnel! Cela n’est décidément pas dédié à la continuité de transport pour les résidents. C’est en réalité le délai pour recevoir les premiers touristes en ouverture de saison. Il ne faut pas se leurrer," ajoute-t-il.Aujourd’hui, environ 50 taxis sont licenciés en Balagne et comptent entre 20 et 30 salariés. " Ce sont environ 70 familles qui sont menacées par la mise en place de ce nouveau service. Ils vont nous faire du mal. Cela va impacter toute une économie locale et pas seulement les taxis seront touchés. On pense aux gardiennages longue durée, et avec cela les dépenses que nous professionnels ne pourrons plus faire dans d’autres commerces à cause de ce manque à gagner. Et avec tout cela, certains pourraient même perdre leurs emplois" ajoutent les taxis de Lisula.Et de ce côté de la Balagne, les professionnels sont déjà touchés par le service qui opère depuis 2 ans sur tout le bassin de vie." À Lisula, on a déjà perdu environ 15 % de notre chiffre d’affaire depuis que les navettes transportent tous les usagers sans exception entre la ville et les villages. Alors c’est très bien pour les locaux, les personnes qui n’ont pas de moyens de locomotion, comme les personnes âgées. Mais c’est un service que tous les touristes utilisent également gratuitement comme les locaux" déplorent-ils.Avec les nouvelles navettes vers et depuis l’aéroport, les taxis de Lisula évaluent leurs pertes de chiffre d’affaire entre 30 à 50 %, selon les entreprises. "L’été nous rapporte ce que ne nous rapporte pas l’hiver et inversement. C’est un équilibre qui est déjà très affaibli par a Balanina. Et si notre équilibre est encore bousculé, on ne pourra plus du tout continuer notre travail" précisent les taxis lisulani qui demandent aux élus de la communauté de commune de Lisula de dédier ce service uniquement aux résidents locaux." On ne se laissera pas faire. Nous demandons que ces lignes soient pour les résidants qui paient des impôts locaux qui financent ce service. Pour sa mise en place, ?ous avons été mis devant le fait accomplis. Il n’y a eu aucune discussion au préalable. Concernant l’offre, la même tarification de 10 € pour les locaux et les touristes n’est pas logique. Comme pour les navettes entre Lisula et les villages, le Belambra et les autres sites, gratuites elles aussi. Mais de cela, tout le monde n’est pas au courant. C’est louable que ce soit gratuit pour les locaux, ils paient déjà pour ça, mais pour les touristes, ils profitent des impôts des locaux et les retombées économiques sont encore impactées" ajoutent les taxis lisulani.La communauté de commue ne souhaitant pas communiquer avec CNI, les précisions concernant les tarifications du services ont été extraite du site internet. "Une expérimentation gratuite est mise en place par la Régie des Transports "A BALANINA" jusqu'à nouvel ordre.Son but est de faire connaitre à la population du bassin de vie Île-Roussien ainsi qu'aux gens de passage ce service de transport économique et écologique"( https://www.abalanina.corsica/tarifs A la suite de la réunion à laquelle les professionnels du transport étaient conviés par la CCLB, le Syndicat des Taxis de a fait part de son sentiment par voie de communiqué.