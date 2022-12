Des matériaux contenant de l’amiante à la préfecture de la Haute-Corse : nouvelles dispositions pour l'accueil du public

""Des vérifications effectuées dans les locaux de la préfecture de la Haute-Corse ont permis d’identifier certains matériaux contenant de l’amiante ou susceptibles d’en contenir" indique ce vendredi soir la préfecture de Haute-Corse

Des mesures conservatoires seront mises en en place à compter du lundi 12 décembre 2022 et pour quelques semaines afin de compléter les évaluations réalisées" précisent les services préfectoraux de Haute-Corse qui détaillent les nouvelles dispositions.





Quelles seront-elles ?

Les voici par le détail.



Durant cette période, le public continuera à être accueilli normalement et en toute sécurité sur le site de la préfecture, dans un bâtiment annexe.

Afin de mettre en place cette nouvelle organisation, les services de la préfecture seront exceptionnellement fermés au public le lundi 12 décembre 2022.

L’accueil du public reprendra donc le mardi 13 décembre 2022 dans les conditions suivantes :

- La commission médicale pour les permis de conduire le lieu reste inchangé, les usagers seront reçus sur le site de

la Préfecture, un panneau « commission médicale » indiquera le chemin à suivre.

- Les guichets pour les titres de séjour et le point d'accueil numérique sont maintenus sur le site de la Préfecture.

Un balisage sera mis en place pour l'orientation du public.



- Les entretiens réglementaires pour les demandes d'acquisition de la nationalité française seront organisés à l'adresse suivante :

DDETS-PP de la Haute-Corse,

Résidence Bella Vista,

ZAC du Fango, Paratojo -

20200 BASTIA.