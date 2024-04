Des étudiants de l'IUT di Corsica proposent 4 projets innovants et durables à Corte

omptable Financière et Fiscale), elles représentent les groupes de quatre étudiants chargés de réaliser ces projets à mettre en œuvre. « Il s’agit de projets culturels qui doivent être innovants, éco-responsables et engageants pour la jeunesse cortenaise. Ils s’articulent autour de la culture corse », précise Célia Filipetti.

À la tête de ces projets, Célia Filipetti, Stella Maria Colombani et Laura Graudé, accompagnées de leurs camarades, ont pris l'initiative de dynamiser la vie culturelle de Corte tout en mettant en avant le patrimoine et les traditions de l'île de Beauté. Etudiantes de l’IUT di Corsica avec l’option GC2F (Gestion CLe premier projet porte sur le cinéma et plus particulièrement les productions insulaires. « Nous nous sommes aperçus que les réalisateurs corses peu mis en avant donc nous avons décidé de diffuser un film sur les écrans du cinéma l’Alba de Corte intitulé « Les apaches », de Thiery de Peretti ». Un film sorti en 2013. Un film évoquant la vie de 5 ados durant une saison estivale à Porto-Vecchio qui s’introduisent dans une villa luxueuse pour y passer la nuit et voler quelques objets en partant. Quand la propriétaire de la maison débarque de Paris, elle se plaint du cambriolage à un petit caïd local de sa connaissance… Un court métrage sera également diffusé en collaboration avec la plateforme Allindi, « plateforme de streaming corse. Et le court métrage s’appelle Batilhedu. Nous aurions aimé que le réalisateur Thierry de Peretti vienne à la rencontre du public. Il est malheureusement retenu. En revanche il a réalisé une vidéo parlant de son expérience cinématographique ainsi que quelques anecdotes concernant la réalisation de son film « Les apaches ». Nous devrions en revanche un responsable de Allindi sera présent le 8 avril prochain à 18 heures au cinéma l’Alba. Un buffet sera ensuite servi à 21 heures », a poursuivi Célia Filipetti.Le deuxième projet concerne la mise en place d’un atelier de poterie « car l’activité est multiséculaire et tenait une place importante en Corse », a soutenu Stella Maria Colombani. Cet atelier se déroulera dans les locaux de l’IUT le 16 avril prochain. « Nous avons réalisé des tutos auprès de potiers insulaires pour mettre en pratique leur savoir-faire, car ils ne pourront pas se déplacer, la salle où va avoir lieu l’atelier ne pourrait pas accueillir à la fois les participants et les potiers », a ajouté la jeune étudiante. Pour la confection des vases, les participants utiliseront de l’argile auto-durcissant, « car il était compliqué d’installer un tour, et surtout impossible de transporter un four jusque dans nos locaux. Chacun pourra faire sa création et partir avec. En revanche le nombre de places étant limité, il est demandé de s’inscrire ». Cet atelier sera aussi l’occasion de découvrir l’importance de la poterie dans la culture corse « ainsi que son rôle dans la préservation des traditions et des savoir-faire », a conclu Stella Maria Colombani.L’essence du savon, sera le troisième projet. Un savon à base d’immortelle de corse qui pourra ainsi être confectionné à cette occasion. « En manipulant des ingrédients naturels et en apprenant les techniques traditionnelles, les participants pourront créer leur savon », a expliqué Florian Fangeaud. Cet atelier aura lieu le 16 avril à l’IUT.Enfin, le quatrième et dernier projet sera consacré à la mise en lumière de la ville de Corte. Sur le thème Corti in Lumi, le projet consistera à illuminer le belvédère de la cité Paoline. « Nous avons estimé que le patrimoine de Corte n’était pas assez mis en valeur. C’est pourquoi nous avons porté ce projet, pour montrer également aux étudiants que la ville de Corte est belle. En revanche, nous allons nous restreindre sur le belvédère pour diverses questions de droits et de sécurité. L’objectif sera donc d’illuminer ce point haut de la ville avec des bougies et des guirlandes. Dans le même temps, nous proposerons une exposition d’œuvres d’art réalisées par els étudiants de la filière Arts Plastiques de l’Université de Corse, pour mettre en valeur leur travaux et pour articuler notre projet autour de l’art », a détaillé Laura Graudé. Cette animation est prévue le 10 avril prochain à partir de 20h30. Tandis qu’un buffet sera servi à partir de 19 heures.Contacts :stellamariacolombani@gmail.com