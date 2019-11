Des étudiants de Corte exportent les produits corses en Espagne

Au début de cette aventure, des élèves de classe de master LEA en spécialité valorisation et commercialisation internationale des produits insulaires désireux de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris pendant leur cursus. Ces jeunes de 20 à 25 ans, créent l’association Giranduloni et se lancent à la conquête de l'Espagne...



C'est au Salon Gastrónoma 2019, qu'ils ont emmené cinq produits corses pour les faire découvrir aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie. Ce sont d'ailleurs, les seuls français à exposer dans ce salon qui attire chaque année 17 000 personnes.

Ils ont présenté des victuailles triées sur le volet.

Hakima Ahroui membre de l'association, explique : "Le choix des producteurs qui seront exposés lors de ce salon a été motivé par le facteur qualitatif, nous allons donc promouvoir exclusivement des produits de qualité, reconnu notamment lors de plusieurs concours oeno-gastronomiques (prix médaillé clos Culombu)."



Ce salon permettra, aussi, aux producteurs d’élargir leurs ventes et d’établir un carnet d’adresses beaucoup plus conséquent. Une réelle opportunité pouvant offrir de belles perspectives d’avenir notamment à l'international.

L'étudiante reprend. "Dans cette expérience, nous avons vocation à être des intermédiaires entre les producteurs et l'international. Nous avons choisi des produits de qualité qui manquaient de visibilité. Dans les critères de sélection il fallait aussi que les producteurs aient assez de stocks pour s'exporter."



Les élèves se sont mués en ambassadeur pour les canistrelli de A Cuchjarina, les spiritueux de U Massiciu, la charcuterie de Jean-Paul Vincensini, et les vins du Domaine Novella et du Clos Culombu



Une belle expérience qui pourrait se renouveler l'année prochaine avec la promotion suivante.