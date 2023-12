Des étudiantes de l'Université de Corse sensibilisent au harcèlement avec le théâtre

La pièce aborde les thèmes complexes du harcèlement, de l'effet de groupe, de la violence verbale, du rapport à l'image, aux réseaux sociaux, et du féminisme. Écrite par le dramaturge canado-britannique Evan Placey, la pièce mêle théâtre et danse, offrant une expérience immersive aux spectateurs. « Nous avons toutes entre 20 et 22 ans, et la question était de savoir de quoi nous voulions parler, qu’est-ce qui nous touche, où nous révolte ? » explique Maureen Ballo, l'une des étudiantes et comédienne. «Notre choix s’est porté sur la pièce -Ces filles-là- d’Evan Placey qui traite du harcèlement, de l’instinct grégaire, de l’effet de groupe, de la violence verbale, du rapport à l’image, aux réseaux sociaux, du féminisme aussi ».



Chacune des étudiantes apporte une perspective unique à la pièce, ayant été confrontée au harcèlement elles-mêmes, ayant des proches qui ont vécu cette épreuve, ou ayant été la personne qui a fait le mal. Clara Sautron souligne, « C’est pourquoi nous avons fait le choix de cette pièce ». La pièce, créée en mai dernier à l'Aria dans le cadre du rendez-vous du théâtre amateur, est inspirée de l'histoire d'Amanda Todd, une adolescente canadienne qui s'est tragiquement suicidée après avoir subi du harcèlement en ligne.



Le projet des étudiantes a été porté par Jean-Pierre Giudicelli, leur tuteur pédagogique, et par Marie Murcia qui les a accompagnées sur un mois de création à l’Aria, à Pioggiola. Un projet conjointement financé par L’Aria et l’Université de Corse.



Une journée au Fango

Sylvie Meyer, professeur de philo et référente pHARe au lycée Giocante de Casabianca, a découvert le projet des étudiantes et a décidé de présenter leur pièce à des ambassadeurs, des délégués de classe, et à une classe de seconde. «Ce plan global de prévention et de traitement des situations de harcèlement a été mis en place depuis 2021, généralisé aux écoles et collèges à la rentrée 2022, il est étendu aux lycées depuis la rentrée 2023 » explique Sylvie Meyer. «Dans le cadre de ce programme nous avons organisé le 9 novembre dernier une journée spéciale avec des ambassadeurs qui avaient revêtu un tee shirt avec inscrit Non au harcèlement. Par le biais d’une collègue nous avons eu connaissance du projet de ces 5 jeunes filles et nous avons décidé de présenter leur pièce d’une part à nos ambassadeurs mais aussi à des délégués de classe et aussi à une classe de seconde».



Le harcèlement scolaire reste un problème préoccupant, avec près d'un élève sur dix en France victime de harcèlement selon le site du ministère de l’Éducation Nationale. Le gouvernement a mis en place un programme de lutte contre le harcèlement à l’école, le programme « pHARe », étendu aux lycées depuis la rentrée 2023.

La pièce « Ces filles-là » offre une opportunité puissante de sensibiliser et de susciter des discussions autour de ce sujet délicat et toujours d'actualité. Les étudiantes, engagées et talentueuses, poursuivent leur mission en jouant dans des établissements scolaires et d'autres structures, apportant une contribution significative à la lutte contre le harcèlement.