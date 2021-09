Des balades à vélo pour promouvoir la mobilité dans l'Extreme-Sud

Pas besoin d'être un grand sportif, au cardio à toute épreuve, pour suivre Aline et son mari Sébastien Pons dans les sorties vélos mises en place dans la région porto-vecchiaise par la ComCon Sud-Corse en partenariat avec Corsica bike : "Nous sommes équipés de vélos électriques. Ça permet de lisser l' effort et de rendre les déplacements plus agreables" explique Sébastien, aux 5 participants de la sortie découverte, gratuite au départ de Lecci. Ce 21 septembre, c'est une boucle d'une heure et demie qu’Aline a dessinée :"On a tenté de prendre de petites routes parce que le point noir du cyclisme chez nous ce sont les routes. On ne sent pas toujours en sécurité. Pour quelques passages même on les évite et si on les prend on les redoute, le pont de l' Oso en est un"."Sur le continent, j’ai un velo électrique de ville. Ici je ne l'utilise pas, mais grâce à des journées comme celles-ci, je découvre des passages, des parcours et je me rends compte que mon matériel n’est pas adapté à l'usage que je pourrai en avoir ici", détaillé Lydie, qui pour la seconde fois participe à la sortie vélo.Si pour le moment, seuls les férus de deux roues semblent concernés par la pratique du vélos sur les routes insulaires, la semaine européenne de la mobilité a été l'occasion de mettre en lumière les modes de locomotion alternatifs. Et peut être nous conduire à concevoir autrement nos déplacements.