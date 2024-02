Des ateliers pour un tourisme plus responsable : La destination Marana-Golo s'engage

Ce lundi 5 février à Lucciana, les premiers ateliers en vue de l'élaboration d'une Charte Écoresponsable destinée aux professionnels de l'hébergement de la destination Marana-Golo ont ouvert leurs portes. Géraldine Ferralis, directrice de l'Office du Tourisme Intercommunal Marana-Golo, met en avant l'importance de cette initiative : "Cette charte incarne notre volonté de placer le tourisme dans une perspective plus responsable, plus durable. Elle offre aux hôteliers un guide pour des pratiques socialement responsables, renforçant leur attractivité auprès des voyageurs sensibles à ces enjeux. C’est un projet qui tenait à cœur à la présidente de l’Office, Isabelle Giudicelli, fille, petite fille d’hôtelier-restaurateur et donc particulièrement sensible à cette cause et à l’idée de pouvoir fédérer nos professionnels autour d’un projet responsable et qui collégialement vont permettre de rendre plus attractif les hébergements, mais également la destination Marana-Golo" détaille Géraldine Ferralis.



Une destination plus attractive et préservée



Pilotés par le cabinet Authentis, spécialisé dans l'accompagnement des démarches de progrès des professionnels du tourisme, ces ateliers ont rassemblé une trentaine de participants. "Notre objectif est d'identifier avec les professionnels les bonnes pratiques existantes et celles qu'ils seraient prêts à adopter. Nous sommes là pour les soutenir et valoriser leurs actions en faveur d'un tourisme plus responsable." explique Audrey Assemat, directrice du cabinet. Ces rencontres visent à construire une charte de bonnes pratiques durables, avec pour horizon la possibilité d'obtenir des labels et de répondre aux futures réglementations environnementales. Les participants auront l'opportunité de valider cette charte d'ici le 18 avril et de bénéficier d'un guide pratique pour sa mise en œuvre. Géraldine Ferralis, directrice de l'Office, souligne l'engagement collectif dans ce projet : "Nous sommes animés par le désir de rendre notre destination plus attractive tout en la préservant. Ces ateliers marquent une étape importante dans notre engagement pour un tourisme plus durable et respectueux de notre environnement."