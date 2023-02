Dérives mafieuses en Corse : les travaux de la commission permanente ont démarré

"On avance, on va avancer. Je suis très confiant." Co-fondateur du collectif "Maffia No', A Vita iè", Léo Battesti se réjouit de ce premier après-midi d'échanges autour des dérives mafieuses. Une première concrétisation de la décision prise par l'Assemblée de Corse, le 18 novembre dernier, lors de sa session extraordinaire dédiée à la problématique, de mettre en place cinq ateliers thématiques.



« Éthique et politiques publiques », « Secteurs économiques particulièrement exposés », « Drogues, commerces illicites », « Dérives mafieuses » et « Enjeux éducatifs, culturels et sociétaux » ont donc été évoqués durant deux heures, après une première heure durant laquelle la Commission permanente a débuté ses travaux.



Un coordinateur et deux rapporteurs ont été désignés pour chaque atelier. Le but : établir un diagnostic précis, avant d'auditionner des experts et de mener des études. Tout cela avec pour objectif de déboucher, à terme, sur des propositions de solutions envisageables dans chacune des cinq thématiques déterminées.



"C'est un échange avec des gens qui ont des trajectoires, des positionnements différents, il y a une intelligence collective qui se crée, assure Léo Battesti, juste après avoir participé à la commission « Éthique et politiques publiques ». On discute à bâtons rompus de l'emprise mafieuse et de l'historique de la mafia. Il y a de telles évidences qu'il faut s'organiser contre un système de prédateurs que tous les gens qui veulent une Corse de l'honnêteté, du travail, du respect de l'autre, s'y retrouveront forcément."