Derby et première victoire pour le Sporting à Furiani !

Olivier Pantaloni (entraineur ACA)

« Notre prestation a été pauvre. En 1ère période on a été corrects sur le plan défensif et sur le plan offensif on n’a pas mis assez d’intensité.

En deuxième période je n’ai pas du tout aimé le comportement de mes joueurs. On s’est complètement désorganisé, c’était du n’importe quoi. C’est notre 1ère défaite, ça met un coup d’arrêt. On a manqué de rigueur face à une équipe qui en voulait plus. Ce match n’a rien à voir avec nos prestations précédentes mais ça ne m’inquiète pas »





B. Leroy, gardien de but ajaccien

« Au-delà de la déception on a le sentiment de ne pas avoir mis les ingrédients. C’est une défaite comme une autre »



Benjamin Santelli, attaquant du SCB, homme du match désigné par Bein

: «C’est une victoire importante pour la suite, pour la confiance, c’est le match qui va nous relancer. On a été costauds. On est resté concentrés malgré le changement de coach cette semaine. »



C. Jeunechamp entraineur du SCB

« On a pris 3 points et ça fait du bien aux têtes. On n’a pas fait un grand match mais on a été efficaces. Il y a eu efficacité défensive et offensive. On a été bons dans les duels, dans les combats. Les joueurs ont joué avec le cœur. Il y avait un bel état d’esprit »





F. Zago, entraineur du SCB

«En début de match on a été fébriles. On était plein de bonnes intentions mais on a eu des soucis techniques. Nos combinaisons ont eu du mal à se faire. On a plus pensé à contrer l’ACA qu’à jouer notre jeu. En 2ème période on leur a demandé de se lâcher. Ils ont cru en leurs possibilités. Durant toute cette semaine on a eu l’adhésion des joueurs et on a trouvé les mots pour les mobiliser. Pour nous formateurs, de vivre de tels moments c’est exceptionnel »