Derby Sporting-ACA : les supporters ajacciens privés du stade de Furiani

Dans la même communication le préfet dit "mesurer la déception de cette interdiction pour les nombreux supporters du club d’Ajaccio mais cette décision est nécessaire pour assurer la sécurité globale du match" et explique que "même si les deux clubs ne se sont pas rencontrés dans un match de Ligue 1 ou de Ligue 2 depuis plusieurs années, les antagonismes entre supporters restent forts. Ainsi, les rencontres entre les deux clubs, y compris à un échelon sportif inférieur, sont systématiquement émaillées d’incidents."





De surcroit ajoute le préfet de Haute-Corse "les informations dont la préfecture dispose à cette heure attestent également d’une montée de la tension à l’approche du match et donc de risques de troubles à l’ordre public, voire de violences.

Par ailleurs, le match est programmé, samedi 25 septembre, à 15 heures, dans une zone commerciale fréquentée. Au même moment, d’autres manifestations sont susceptibles de se dérouler."





Compte tenu de ces éléments, le préfecture estime que "le déploiement d’un très important dispositif de sécurité d’Ajaccio à Furiani et aux abords du stade serait disproportionné par rapport au nombre de supporters qui auraient été susceptibles de faire le déplacement."

Dès lors, pour le préfet de Haute-Corse "la priorité est celle d’assurer que le match se déroule dans les meilleures conditions, pour les joueurs et le public.'

Le préfet appelle "chacun à la responsabilité pour que cet évènement se déroule dans les meilleures conditions et que l’esprit sportif prévale."