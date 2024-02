Derby SCB-ACA : "Il va y avoir une ambiance de coupe d’Europe" selon Lilian Laslandes, co-entraineur du Sporting

Après s’être séparés de Regis Brouard, en intérim, les dirigeants du club ont confié les rênes de l’équipe professionnelle au duo Lilian Laslandes/Michel Moretti. A eux de préparer ce derby. « Avec Michè on a le même caractère, on a la même mission et on va trouver le bon tempo» explique Lilian Laslandes. « On travaille en osmose, sans imposer une routine aux joueurs » complète Michè Moretti. « Pour se relancer, quoi de mieux qu’un derby » souligne Lilian Laslandes. « Il va y avoir une ambiance de coupe d’Europe et nos jeunes doivent s’accrocher à cette ambiance. Des joueurs ont été affectés par le départ du coach, mais ce sont des professionnels et ils ont réagi dans le bon sens. Tout le monde est prêt à mettre le bleu de chauffe pour l’opération maintien ».



Le Sporting est aujourd’hui englué dans le bas du tableau à seulement quelques longueurs du premier relégable. S’il n’y a pas urgence pour l’heure, la victoire contre les voisins de Corse du sud est toutefois impérative. « On ne doit pas regarder les résultats des autres équipes du bas de tableau. On doit se focaliser sur nous. On a notre destin entre nos mains » déclare encore l’ancien attaquant international et du Sporting. « On a de la qualité dans le groupe. Les joueurs doivent retrouver la confiance » ajoute Michè Moretti. « Le discours avec les joueurs a été positif et le groupe a répondu. Le message est passé. On doit mettre les bons ingrédients. Un derby est un match spécial. Humilité, travail et don de soi en sont les ingrédients. C’est sur ce genre de match que ces mots prennent leur sens».



Après le départ de Régis Brouard, doit-on s’attendre à des changements tactiques, la question se pose. « Il ne faut pas s’attendre à une révolution » indique L. Laslandes. « On a gommé certaines erreurs, on a récupéré l’attention des joueurs, on a eu une réaction positive ».

Beaucoup de supporters reprochaient à Régis Brouard de ne pas faire jouer les recrues du mercato d’hiver qu’en sera-t-il ce lundi soir. «Il y a des joueurs qui ne sont pas prêts même s’ils se sont bien intégrés dans le groupe. Les conditions ne sont pas encore réunies, il ne faut mettre la charrue avant les bœufs » souligne M. Moretti.

Pour cette rencontre les deux entraineurs disposeront de tout l’effectif. « Tom (Meynadier) devrait être qualifié » précise M. Moretti.