Derby - Régis Brouard (SC Bastia) : "ne pas se laisser déborder par le contexte"

Pour cette rencontre, le technicien et tacticien bastiais devra se passer des services de nombreux titulaires : Vincent (suspendu), Bocognano (déchirure du petit adducteur), Salles-Lamonge (entorse au genou), Taoui (orteil), Coulibaly...

Bref un milieu de terrain bien diminué.



« Mais je n’ai pas envie de me plaindre » déclare toutefois Régis Brouard. « Je ne vais pas me lancer dans un discours pessimiste car il me manque des joueurs. Ce sera l’occasion pour certains qui jouent peu de s’exprimer ». Un derby est toujours un moment particulier, un moment important dans la vie d’un club et des joueurs. « Ce qui est important dans ce type de match c’est l’amour propre de chacun, l’amour propre personnel, ne pas accepter certaines choses, ne pas se laisser déborder par le contexte, par l’adversaire. Je suis impatient de vivre un derby en tant qu’entraineur mais pour tout vous dire, j’avoue que demain j‘aurais aimé être sur le terrain ».





- Et du coté des joueurs ?

« Le groupe est tranquille, serein. Je n’ai pas noté de signes de nervosité ».





- L’ACA ?

« Je connais bien Olivier (ndlr : Pantaloni, l’entraineur des Oursons), on est de la même promo. Son équipe est bien organisée défensivement, très forte sur les coups de pied arrêtés. Dans cette équipe il y a des joueurs d’expérience qui parviennent à maitriser les moments forts d’un match, contrairement à notre équipe qui est jeune. L’équipe ajaccienne est en confiance car elle reste sur une série de 3 victoires ».



A noter que pour ce derby, le SCB ne pourra compter sur ses supporters puisqu’un arrêté leur interdit le déplacement.