Derby - Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) : "une dynamique à conserver"

Même si l’ACA reste sur trois victoires consécutives à l’heure de recevoir le SCB pour un match très attendu, l’entraîneur ajaccien a souhaité corriger le tir après une rencontre moyenne à Niort surtout en première période. « On a travaillé dans ce sens dans la semaine, souligne ce dernier, on avait trop reculé. Le fait de revenir à un point de Paris est important pour la suite, cela donne beaucoup d’envie au groupe pour continuer sur la lancée pour tenter de grappiller encore des point sur Paris ou Toulouse. »

Autre point à corriger du côté ajaccien après un secteur défensif toujours performant, le domaine offensif. « Les joueurs donnent le maximum dans ce secteur, on se doit d’être plus précis dans la dernière passe mais il est vrai que nous comptons, avec Jean-Philippe Krasso, sur une recrue de choix qui apporte énormément au groupe. »

Concernant le derby, l’entraîneur ajaccien veut également corriger le tir par rapport au match aller qui reste encore en travers de la gorge. « On en a beaucoup discuté ensemble. On est passé à côté de ce match pour diverses raisons. Les joueurs sont prêts et conscients de la particularité de ce match. Mais au-delà, il y a une dynamique à conserver. Les deux équipes auront besoin de points. »

Le résultat occupe bien sûr et dans cette perspective, une place importante du côté de Timizzolu mais il y a aussi, de manière sous-jacente, la volonté de prendre une revanche sur le match aller. « Le résultat est important pour nous comme pour eux, insiste Pantaloni, on a l’ambition d’accrocher l’une de deux places pour la L1 et le Sporting de se sauver. Mais on doit aussi laver l’affront de l’aller même si ce n’est pas ce qui nous motive le plus. Une victoire permettra de joindre les deux et de faire plaisir à nos supporters. »

le ton est donné, le décor planté. Place au rectangle vert...