Depuis Bastia, la commission des finances a pu mesurer les réalités économiques de la Corse

Durant deux jours, ils ont rencontré de nombreux acteurs économiques, sociaux et politiques. Une délégation de la commission des finances était à Bastia hier et aujourd’hui , dans le cadre du projet de révision constitutionnelle consacré à la Corse. Emmenés par Eric Coquerel (LFI), les députés ont assisté à une série de réunions avec les groupes de l’Assemblée de Corse et les membres de l’Exécutif, les parlementaires, les maires, ou encore les chambres consulaires. Des échanges qui ont permis d’aborder le processus d'autonomie en cours, dans lequel le volet fiscal reste encore peu abordé.« Cela a été deux journées très nourries, sans temps mort. Il y a eu énormément de points soulevés, notamment sur le plan technique, mais aussi des témoignages d’opérateurs sur le plan économique et social. Tout cela, bien évidemment, dans la perspective d’essayer d’agir et d’améliorer les choses en Corse », dévoile le député de la 1circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, à l’initiative de cette visite dont l’objectif était avant tout de plaider en faveur d’un véritable statut fiscal et social pour la Corse, afin que des compétences lui soient transférées à la collectivité en matière de taxes et d’impôts, si l’île obtient l’autonomie tant escomptée.