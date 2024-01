Depot sauvage de déchets à Ajaccio : un établissement condamné

Le 11 janvier 2024, le tribunal d'Ajaccio a statué sur une violation flagrante des règlements en vigueur en matière de gestion des déchets par le "KOS BEACH CLUB". Les faits remontent au 21 août 2023, lorsque la police intercommunale a découvert un amoncellement d'ordures et d'encombrants sur le parking Santa Lina, Boulevard Tino Rossi. Deux grandes caisses contenant des verres en plastique usagés, des verres en bambou, ainsi que des sacs poubelles éventrés contenant des denrées alimentaires ont été constatées. Une odeur nauséabonde et la présence de vers alimentaires ont également été signalées, révélant une négligence manifeste dans la gestion des déchets alimentaires.



Lors des débats publics, la gérante de l'établissement a affirmé avoir déposé les déchets au sol faute de place dans le conteneur prévu à cet effet. Une explication qui n'a pas convaincu l'Officier du Ministère Public, qui a souligné que la ville d'Ajaccio dispose de 65 colonnes aériennes pour l'apport volontaire, 14 aménagements spécifiques pour des points de regroupement ou des points d'apport volontaire, 24 contenants pour ordures résiduelles, ainsi que des dispositifs innovants et responsables de collecte en porte à porte sur demande. Il a également mentionné une collecte volontaire en déchetterie fixe ou mobile chaque samedi sur différents sites du territoire.



L'établissement a donc été condamné à payer une amende de 750 euros