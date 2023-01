Déménagement de l’hôpital d'Ajaccio : voici les dates à retenir

DU LUNDI 09 JANVIER AU DIMANCHE 15 JANVIER 2023



Mardi 10 janvier : Centre 15





DU LUNDI 16 JANVIER AU DIMANCHE 22 JANVIER 2023



Lundi 16 janvier :

- Direction Générale

- Direction Qualité

- GDR

- Plans et Crises Sanitaires

- Communication

- Direction du Plan

- Syndicats



Mardi 17 janvier :

- Direction des Affaires Financières (phase 1)



Mercredi 18 janvier :

- Direction des Affaires Financières (phase 2)

- Direction du Système d’Information

- Direction des Services Économiques et Logistiques (phase 1)

- Standard



Jeudi 19 janvier :

- Direction des Services Économiques et Logistiques (phase 2)

- Magasins généraux (phase 1)



Vendredi 20 janvier :

- Ateliers

- Sécurité Incendie

- Médecine du travail

- Contrôle de Gestion

- Préposée d’établissement

- Transport patient hors SMUR (phase 1)



Samedi 21 janvier :

- Service intérieur

- Service mortuaire

- Gestion administrative du patient





DU LUNDI 23 JANVIER AU DIMANCHE 29 JANVIER 2023



Lundi 23 janvier :

- Direction des Soins

- Direction des Ressources Humaines

- Service Social

- Archives

- Lingerie (phase 1)

- Restauration



Mardi 24 janvier :

- Bloc Opératoire (phase 1)

- Anesthésiologie (phase 1)

- Bloc

– Endoscopie (phase1)



Mercredi 25 janvier :

- Biomédical

- Unité de Chirurgie Ambulatoire (phase 1)



Jeudi 26 janvier :

- Laboratoire Central (phase 1)

- Pharmacie / Pharmacie secteur DM



Vendredi 27 Janvier :

- Laboratoire Central (phase 2)





DU LUNDI 30 JANVIER AU DIMANCHE 05 FEVRIER 2023



Lundi 30 janvier :

- Laboratoire Central (phase 3)

- Réanimation (phase 1)

- Unité de Soins Intensifs Polyvalents (phase 1)

- Unité de Soins Intensifs Cardio (phase 1)

- Unité de Soins Intensifs Neuro (phase 1)

- SAMU/SMUR

- Néonatalogie (phase 1)



Mardi 31 janvier :

- Bloc Obstétrical (phase 1)

- Salle de réveil (phase 1)

- Stérilisation

- Urgences médicales

- Urgences déchocage

- Urgence Hosp. (hors UHCD)

- UHCD

- Médecine Hyperbare (phase 1)



Mercredi 1er Février :

- Laboratoire Central (phase 4)

- Réanimation (phase 2)

- Unité de Soins Intensifs Polyvalents (phase 2)

- Unité de Soins Intensifs Cardio (phase 2)

- Unité de Soins Intensifs Neuro (phase 2)

- Néonatalogie (phase 2)

- Cardiologie (phase 1)

- Médecine Hyperbare (phase 2)

- Anesthésiologie (phase 2)

- Angiocoronarographie publique

- Scanner public

- IRM publique

- Radiologie



Jeudi 2 Février :

- Médecine UNV

- Pédiatrie (phase 1)

- UDM (phase 1)

- Dialyse-Néphrologie (phase 1)

- Cardiologie (phase 2)



Vendredi 3 Février :

- Pédiatrie (phase 2)

- Médecine et Pneumologie

- Chirurgie Orthopédique



Samedi 4 Février :

- UDM (phase 2)

- Dialyse-Néphrologie (phase 2)





DU LUNDI 06 FEVRIER AU DIMANCHE 12 FEVRIER 2023



Lundi 6 Février :

- Courts Séjour Gériatrique

- Obstétrique



Mardi 7 Février :

- Bloc Opératoire (phase 2)

- Anesthésiologie (phase 2)

- Bloc

– Endoscopie (phase 2)

- Salle de réveil (phase 2)

- Chirurgie Digestive et Thoracique (phase 1)



Mercredi 8 Février :

- Médecine Gastro-Entérologie

- Chirurgie Digestive et Thoracique (phase 2)



Jeudi 9 février :

- Unité de Soins Intensifs Polyvalents (phase 3)

- Unité de Soins Intensifs Cardio (phase 3)

- Unité de Soins Intensifs Neuro (phase 3)

- Gynécologie

- Urologie (phase 1)



Vendredi 10 février :

- Réanimation (phase 3)

- Urologie (phase 2)

- Ophtalmologie

- ORL

– Stomatologie



Samedi 11 Février :

- Consultations Externes Ophtalmologie





DU LUNDI 13 FEVRIER AU DIMANCHE 19 FEVRIER 2023



Lundi 13 février :

- Dialyse Péritonéale

- Consultations Externes de Gastro-entérologie

- Consultations Externes d’Anesthésie

- Consultations Mémoire

- Consultations Externes de Cardiologie

- Consultations Externes d’Urologie

- Consultations Externes d’ORL-Stomatologie

- Consultations Externes de Médecine Hyperbare – Dermatologie

- Consultations Externes de Néphrologie

- Consultations Externes de Neurologique

- Consultations Externes de Médecine

- Consultations Externes de Pneumologie

- Consultations Externes de Gériatrie

- Consultations Externes de Gynéco-Obstétrique (phase 1)



Mardi 14 Février :

- Consultations Externes de Gynéco-Obstétrique (phase 2)

- Consultations Externes de SSR

- Consultations Externes de Pédiatrie

- Soins Intensifs de Néonatalogie

- Transport Patients hors SMUR (phase 2)

- Laboratoire d’Anatomopathologie (phase 1)



Mercredi 15 Février :

- Magasins Généraux (phase 2)

- Lingerie (phase 2)

- Unité de Chirurgie Ambulatoire (phase 2)

- Laboratoire d’Anatomopathologie (phase 2)

- Kinésithérapie

- Infectiologie

- Hôpital de Jour Infectiologie / Soins Palliatifs