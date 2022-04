Delphine Seyrig, Julie Gayet… la belle première de Cine Donne à Bastia

En partenariat avec Arte Mare, Cine Donne propose du 6 au 10 avril une douzaine de films dont des avant-premières, des courts-métrages en liaison avec la plateforme Allindi qui promeut le cinéma corse et méditerranéen, des rencontres, des débats et une exposition collective qui regroupe des œuvres de Jeannine Battesti, Simone Agnello, Ariane Jurquet, ERKA et Marie-Jeanne Tomasi. La cinéaste et écrivaine ajaccienne propose ainsi une installation baptisée « Col Tempo ». On y découvre une Delphine Seyrig extatique dans la contemplation d’un bassin qui se joue de l’eau tel un sablier, une statue qui vacille dans une eau luminescente et une mer agitée qui se brise contre une roche abyssale qui la remplit et la vide à son rythme. Pour la réalisatrice, il était important de participer à cette 1ère d’un festival de femmes à une époque où « le patriarcat est encore bien installé. Delphine Seyrig est pour les femmes une féministe accomplie qui s’est battue pour ça ».



Au programme de ce jeudi 7 avril, à partir de 14 heures au centre culturel l’Alb’Oru, des rencontres, des tables rondes et des discussions avec la présence de la marraine du Festival Julie Gayet, ambassadrice de la Fondation des femmes créée en 2016 qui a permis à des centaines de milliers de femmes victimes de violences ou en situation de précarité d’être aidées et accompagnées par des expertes.



Outre Julie Gayet, plusieurs réalisatrices participeront à ces débats : Julie Allione, Coco Orsoni, Marie-Jeanne Tomasi, Jacotte Saussois, Karin Oswald, Isabelle Catalan, Dorothée Sebbagh…