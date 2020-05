Déjà de multiples interventions pour le SNSM de Pruprià

La saison commence de manière soutenue pour les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano .

En l'espace de 72 heures trois missions de sauvetage ou de secours d’urgence à personne ont été réalisées sous la coordination du CROSS Med en Corse ou du CODIS 2A.

Avarie moteur, Malaise, inquiétude sur baigneur ont rythmé ce long week-end de mai, mobilisant successivement la vedette SNS 235 CFI CORSE, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage Intercommunal du Valinco SNS 654 et les plongeurs SNB 2, mais également les SAVHELI du SIS 2A et l’hélicoptère Dragon 20.

----

Secours en Mer Tél: 196