Dégradations de Borgo : rassemblement de soutien pour les 6 agriculteurs jugés à Bastia

Mais ce mardi, ce n'est pas tant le dénouement de l'audience qui occupait le cœur de l'attention et motivait la mobilisation des manifestants. Non, ce sont plutôt les méthodes d'interpellation employées par les forces de l'ordre qui ont été contestées. « Je me suis retrouvé couché contre le sol, une arme de poing braquée sur la tête, menottes dans le dos, à plat ventre par terre… Et les enfants qui voient ça », a décrit Cyril Caria après la sortie du tribunal, où lui étaient reprochés des faits de « complicité ». « Qu’il y ait une enquête sur des dégradations, c’est tout à fait normal, mais de là à faire une véritable rafle sur sept personnes pour des dégradations de vitres, c’est tout à fait incompréhensible. »



Si le contexte général de l’époque (post-assassinat d’Yvan Colonna) a été évoqué à ce sujet, les avocats n’ont pas non plus manqué de mettre en perspective le jugement avec les rôles syndicaux de leurs clients. « Dans ce dossier, on s’est focalisé sur le monde agricole, avec des prévenus qui sont tous ou syndicalistes ou exploitants. Et ça, j’ai un peu de mal à le comprendre », a commenté l’avocat de François Fondacci. La représentante de Florent Rengade, président du syndicat des Jeunes Agriculteurs, estime quant à elle qu’« on a voulu faire un simili procès du syndicalisme au lieu de juger les faits dont le tribunal a été saisi ».