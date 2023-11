Découvrez la nouvelle chanson d'I Mantini, avec un clip made in Kongoni

Après « Ma chì ti pò fà », « Les nouveaux natios », « Les poubelles » et « Alors on mange », voici doncle 5e clip du groupe bastiais avec la participation une fois de plus des comédiens Bastiais I Kongoni. Dans cette parodie de « La tribu de Dana » de Manau, Daniel Vincensini adresse au clin d’œil humoristique aux sapeurs forestiers, un hommage aux soldats du feu, la « future armée de la Corse indépendante » et bien sûr quelques pics aux uns et aux autres.Une belle réalisation autant dans la parodie elle-même que dans le clip des Kongoni bien filmé par Dumè Monti.A voir ici