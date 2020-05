Déconfinement : le “non” du Sénat au plan du gouvernement

Le Sénat, à majorité de droite, n’a pas validé lundi la stratégie de déconfinement du gouvernement à 89 voix contre 81 et 174 abstentions, avec une abstention "massive" des élus LR et un vote contre des groupes socialiste et communiste.Présenté parEdouard Philippe, ce plan avait été approuvé par l’Assemblée nationale mardi dernier par 368 voix contre 100, et 103 abstentions.Ces deux votes, en application de l’article 50–1 de la Constitution, ont surtout une valeur symbolique et pas d’impact sur le lancement du déconfinement, prévu à partir du 11 mai.Cette seconde présentation est allée de pair avec par l’annonce d’une aide exceptionnelle aux jeunes précaires ou modestes âgés de moins de 25 ans. Ainsi, 800 000 d’entre eux, étudiants ou pas, confrontés à la fermeture des restaurants universitaires ou ayant perdu leur emploi, recevront, dès le mois de juin, 200 euros.La polémique sur les importantes quantités de masques mises en vente par la grande distribution a fait également fait l'objet d'une mise au point d'Edouard Philippe qui a fait part de son incompréhension et de son agacement : "Je peine à comprendre quel intérêt aurait eu la grande distribution à cacher des stocks de masques au lieu de les vendre en temps de pénurie?Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de stocks cachés" a t-il assuré. avant de reprendre le cours de la présentation de son plan qui a reçu l'accueil que l'on sait.