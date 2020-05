Déconfinement : Quand l’association « 2020 » se lance dans la confection des masques

En repos forcé depuis le début de la pandémie, « 2020 » a voulu apporter sa pierre à l’édifice dans la lutte contre le Covid-19 en confectionnant des masques. «Face à la demande sans cesse croissante et au peu de stocks disponibles nous nous sommes lancés dans la confection pour venir en aide à la population » explique Ghislaine Ferri, la présidente. «Nous avons eu l’aide de la mairie de Bastia et de la CdC pour lancer l’opération et nous avons noué une convention jusqu’à début juin avec l’Education Nationale et plus particulièrement le lycée de Montesoro ». Ainsi le proviseur Pascal Tabanelli a-t-il mis à disposition l’atelier de couture de l’établissement. Les bénévoles de l’association, une bonne vingtaine, disposent de deux salles équipées de 20 machines à coudre. «Pour pouvoir confectionner les masques nous avons reçu des dons en draps en coton de l’établissement Roncaglia à Furiani et de l’hôtel Campo Dell’Oro d’Ajaccio. Le CCAS de Bastia nous a quant lui fourni en fil et ciseaux ». A ce jour les petites mains de « 2020 » ont déjà confectionné 1500 masques et espèrent en faire le double d’ici la fin de la convention. Les masques, lavables, sont vendus au prix de 2€ sur le site FB de l’association*.