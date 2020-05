Déconfinement. Olivier Véran : "la date du 11 mai pourrait être remise en question"

Dans un entretien paru ce 3 mai sur le quotidien Le Parisien, le ministre des Solidarités de la Santé a évoqué plusieurs sujets et surtout ouvert l’idée à un déconfinement retardé en cas de « mauvais résultats » sanitaires. En effet Olivier Véran a déclaré qu'en France le R0, facteur de reproduction du virus, était descendu à 0,5 et il est remonté samedi à 0,6. « C’est le signe d’un certain relâchement même si en l’état l’épidémie reste en déclin."Le ministre a averti : "les Français doivent rester très respectueux des consignes sanitaires et faire en sorte que le nombre de malades soit limité. Si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé, la date de lever du confinement [le 11 mai] pourrait être remise en question et sera appréciée selon les départements »."Il y a peu de chance pour que le virus décide de partir en vacances - a aussi déclaré Véran en commentant le prolongement prolongé de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet, voté ce samedi par le gouvernement.