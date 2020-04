Déconfinement : La stratégie du gouvernement sera connue mardi prochain

Edouard Philippe présentera la stratégie nationale de déconfinement mardi après-midi, à l’Assemblée nationale.

Le Premier ministre annonce sur les réseaux sociaux axer son plan de sortie autour de 6 thèmes : la santé (masques, tests, isolement...), l’école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements.





Ce plan de déconfinement sera ensuite débattu et soumis au vote de l’Assemblée nationale, avant d’être présenté aux associations d’élus locaux et aux partenaires sociaux.