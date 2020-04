Déconfinement - L'évêque de Corse au gouvernement : "Ne muselez pas l’Eglise"

MV le Jeudi 30 Avril 2020 à 12:25

Le retour à une vie religieuse communautaire doit encore attendre. C’est ce que le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé lors de la présentation de son plan de déconfinement le mardi 28 avril devant l'Assemblée nationale

Pas de reprise des célébrations religieuses avant le 2 juin (même si les églises sont ouvertes et les enterrements célébrés en petit comité) et ce contre la demande de la conférence des évêques de France (CEF) qui juge « essentiel » que la vie ecclésiale reprenne son « caractère communautaire » à partir du 11 mai « au même rythme que la vie scolaire, sociale et économique ».

La CEF, qui représente environ 120 évêques, dont Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio, avait remis au gouvernement une proposition de déconfinement dont les politiques n’ont pas tenu compte.



Conscient de la gravité de la crise et de la difficulté à prendre des décisions politiques justes et équilibrées dans ce contexte, Mgr de Germay regrette profondément l’attitude du gouvernement et, dans un communiqué, demande aux élus nationaux de ne pas museler l’Eglise et de la laisser prendre sa part dans l’effort collectif et global nécessaire à la traversée de cette crise.



Le communiqué de l’Eveque

L’Eglise catholique a bien conscience de la gravité de la crise et de la difficulté à prendre des décisions politiques justes et équilibrées dans ce contexte. Depuis le début, elle a fait preuve d’une grande responsabilité et a montré sa capacité à adapter ses pratiques dans le souci du bien commun. Dans cet esprit, les évêques de France ont élaboré et présenté au gouvernement un plan de déconfinement progressif de l’Eglise catholique.





Celui-ci prévoyait en particulier, dès la mi-mai, des célébrations liturgiques publiques respectant les gestes barrières prônés par le gouvernement. Il n’en n’a pas été tenu compte. Je le regrette profondément. Doit-on tenir pour accessoire ce qui pour des millions de personnes fait partie de l’essentiel ?

La situation des personnes âgées en EHPAD nous a rappelé que la santé physique n’est pas le tout d’une vie humaine, et que le besoin relationnel est aussi vital. Doit-on tenir pour négligeable la dimension spirituelle de la vie de nos concitoyens ?

Les mois qui viennent s’annoncent difficiles. Nous n’aurons pas simplement besoin de compétences en immunologie ou en économie ; nous aurons besoin de cohésion sociale et d’espérance.





Messieurs les responsables politiques, ne muselez pas l’Eglise !

Faites-lui confiance et laissez-la prendre sa part dans l’effort collectif et global nécessaire à la traversée de cette crise.

Permettez que des aménagements soient possibles – en tenant compte de la diversité des situations – pour que la liberté de culte soit respectée dès la fin du confinement.

