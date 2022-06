Déchets : 10 000 Bastiais auront bientôt accès au tri en porte-à-porte

Les Bastiais habitant dans des résidences n’auront plus d’excuses pour ne pas faire le tri-sélectif. À partir de la semaine du 20 juin, la Communauté d’agglomération de Bastia (Cab) mettra en place la collecte au porte-à-porte dans 30 résidences, soit 2800 foyers.



A partir de cette date environ 6000 habitants des résidences situées à Montesoro et Lupinu seront concernés par cette nouveauté. Dans chaque immeuble, dotés de local à poubelles seront ou ont déjà été installés 3 bacs de tri : un pour la « poubelle jaune » contenant les emballages en plastique, les conserves et le carton, un autre pour les biodéchets soit tout ce qui est alimentaire (épluchures de fruits, légumes, viande, poisson…) ainsi qu’un bac contenant les ordures ménagères classiques. « Le but est d’inciter au maximum les gens à trier en facilitant le geste », explique Jean-Charles Leonardi, élu de la Cab en charge des déchets.



Pour expliquer cette nouvelle méthode de traitement des déchets, des ambassadeurs du tri employés par la Cab ont été déployés depuis plusieurs semaines dans les résidences concernées par le porte-à-porte. « Un tiers des habitants a récupéré les poubelles marron individuelles pour le biodéchet ainsi que les sachets plastiques biodégradables. C’est un très bon début », se félicite Leslie Pellegri, vice-présidente de la Cab en charge du développement durable.



En bas de la résidence San Ghjise ce mardi 14 juin, Marie, une habitante de l’immeuble B est descendue récupérer son bac marron et ses sachets qui seront jetés une fois remplis, dans le grand baccollectif placé dans le local à poubelle. « Je suis une habituée du tri, je le fais depuis 1990. L’avoir dans l’immeuble c’est une bonne nouvelle. C’est moins contraignant et plus facile d’accès », se réjouit la Bastiaise.



Pour ses papiers et son verre, il faudra tout de même qu’elles se rendent dans des conteneurs extérieurs car ces déchets ne sont pas pris en charge dans les bacs ramassés lors du porte-à-porte. Au second semestre 2022, 30 résidences de plus seront concernées par le porte-à-porte soit 1720 foyers et environ 4000 habitants. Cette fois, le Fangu et le quartier de Saint-Antoine seront collectés.