Décès d'Albert Calloni - Émile Zuccarelli : "Bastia vient de perdre un fils très aimant"

"Le décès d’Albert Calloni, certes prévisible depuis quelques jours, m’attriste profondément tant nous étions liés et ceci à plusieurs titres.

D’abord, Albert Calloni a marqué l’histoire politique bastiaise et insulaire des dernières décennies. Au Conseil Général de la Haute-Corse où, après le décès du regretté Joseph Calloni, il a représenté son cher canton de Lupino pendant 25 ans. A l’Assemblée de Corse dont lui et moi étions de la première élection en 1982. Et bien sûr à la mairie de Bastia, conseiller municipal puis adjoint au maire de Jean Zuccarelli. A mes côtés, il seral’important adjoint délégué aux travaux et pour finir il sera maire de Bastia de 1997 à 2000.

Il faut évoquer ensuite l’homme qu’il était. Si sa première notoriété, il l’avait connue comme brillant joueur de football au sein des légendaires « Diables Rouges » du Marché, Albert Calloni avait tenu ensuite à camper, dans ses divers mandats, le personnage original, unique et attachant qu’il estimait être de son rôle. Pour lui la politique c’étaient certes les idées et sa fidélité à notre Parti Radical ne s’est jamais démentie. Mais c’était d’abord, la proximité. Tôt levé le matin, comme il l’avait appris dans sa vie professionnelle au Génie Rural ou à EDF, Bébert était la présence permanente dans les rues et les étages, de Bastia et surtout de son canton. Il était l’attention à chacun, à ses peines, ses joies, ses espoirs et ses misères. Surtout à celles-ci. Pour ses concitoyens dont il connaissait les noms des parents ou des enfants, il avait toujours un mot personnel, ou les interpellait familièrement d’un trottoir à l’autre. Ils lui vouaient reconnaissance et affection et le réélisaient chaque fois à Lupino avec des scores impressionnants.

Enfin, Bébert était mon ami. Les quelques années d’écart qui nous séparaient dans ,l’enfance avaient fondu et notre compagnonnage politique de quarante ans a épousé nos parcours publics à tous deux. Notre entente était confiante et si inévitablement des points de désaccord survenaient, nous savions nous retrouver pour que les choses avancent.

Notre grande affection faisait le reste.

Avec Albert Calloni, Bastia vient de perdre un fils très aimant. Il portait une part de sa mémoire, de son unité et, si j’osais, de son âme.

Nous ne l’oublierons pas."