Décès brutal à Calvi du docteur Philippe Renault

La nouvelle ce mardi en fin de matinée de la mort subite du docteur Philippe Renault s'est rapidement répandue dans la station touristique de Calvi où le médecin généraliste exerçait en centre-ville.

Les pompiers du centre d'intervention et de secours de Calvi et le médecin du SMUR ont été appelés peu après 11 heures au cabinet du docteur Philippe Renault, boulevard Wilson à Calvi, victime d'un malaise cardiaque.

Malgré la rapidité des secours et les moyens mis en œuvre pour le réanimer, il n'y avait malheureusement plus rien à faire.

Originaire de Bretagne, le docteur Philippe Renault était installé à Calvi depuis de nombreuses années et était très apprécié de ses patients et de la population.

En Mai 2018, le Dr Philippe Renault a été l'on s'en souvient victime d'agressions verbales à son cabinet du boulevard Wilson,

En signe de protestation, les praticiens de Balagne avaient fermé le 1er juin leur cabinet et à l'initiative du docteur François Agostini, vice président de l'union régionale des professionnels de santé, une réunion de soutien s'était déroulée à Lumio en présence du docteur Renault, qui n'avait pas souhaité s'exprimer.

Marqué par cet épisode douloureux, Philippe Renault avait manifesté son intention de prendre sa retraite.

Malheureusement, le destin en a décidé autrement.

Pour l'heure, le lieu, la date et l'heure des obsèques ne sont pas connus.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.