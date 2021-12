De plus en plus d’adeptes aux filets du Volley Ball Bastiais

Si aujourd’hui à 80 ans le charismatique et emblématique président du Volley Ball Bastiais a pris un peu de recul, il n’en reste pas moins attentif à tout ce qui touche au club. Trois jeunes dirigeants, choisis par ses soins, ont repris le flambeau : Bernard Gervais-Graziani, au club depuis plus de 25 ans, président, Gwendoline Grafteaux, secrétaire et Christophe Brégent, vice-président. « Malgré le choc du virus qui a impacté et qui impacte toujours le club, le VBB se porte plutôt bien avec 80 licenciés » souligne Bernard Gervais-Graziani. « Nous avons une belle pépinière d’une cinquantaine de jeunes et 30 adultes » ajoute Gwendoline Grafteaux. Si la pandémie a grignoté l’effectif du VBB durant ces 2 années, les problèmes d’infrastructures sont aussi parfois décourageants.« Notre président Raymond Henrard s’est battu durant toutes ses mandatures pour avoir des installations dignes de ce nom » explique Bernard Gervais-Graziani, « Si quelques améliorations ont été notées, avec la fermeture pour travaux de Pepito-Ferretti, les créneaux d’entrainements se sont réduits comme une peau de chagrin » déplore-t’il. « Nous sommes passés de 6 séances à 3, dans une structure de l’Arinella pas du tout adaptée au volley et avec du matériel dégradé, désuet » précise de son côté Christophe Brégent. « C’est d’autant plus regrettable que le COSEC du Fango dispose d’un matériel neuf. Résultat, nous en sommes réduits à faire des entraînements collectifs en mélangeant nos différentes catégories ».Malgré ces vicissitudes, le club recense 6 catégories, des benjamins aux séniors. Les relations avec la Ligue Corse de Volley souvent tendues par le passé, semblent redevenir à la normale aujourd’hui. « La Ligue a connu une petite révolution cette année mais repart sur de bonnes bases et nous aide avec par exemple le don de ballons et divers matériels » indique Bernard Gervais Graziani. « Notre force a toujours été la formation, notamment chez les filles, et la Ligue reconnait notre savoir-faire en ce domaine » ajoute Gwendoline Grafteaux, « Ainsi, elle souhaiterait que, comme par le passé, nous ayons une bonne équipe féminine, pendant du haut-niveau de la catégorie masculine en Corse du sud ».Qui ne se souvient en effet des exploits des filles de Raymond en N3 !« Aujourd’hui, nous sommes axés sur la formation. Le volley qui s’apprend jeune est d’ailleurs intéressant pour eux car c’est une discipline qui développe beaucoup de facultés chez les enfants, comme par exemple la motricité » souligne encore la secrétaire du VBB.« Deux de nos jeunes, Sharon Brégent et Maël Drilles-Ficher ont récemment intégré le Centre Régional d'Entraînement à Ajaccio et un autre jeune, Romain Brégent, le frère de Sharon, repéré à l’âge de 15 ans par les dirigeants cannois, a rejoint la Côte d’Azur. A 18 ans, il fait aujourd’hui partie de l’effectif de ProA de l’AS Cannes et début décembre, il a participé à son premier match de Ligue des Champions. En septembre, grâce à la Fête du Sport de la CAB, nous avons recruté un jeune de 16 ans qui promet beaucoup. Cette fête du sport a été une bouffée d’oxygène pour nous car de nombreux jeunes ont découvert le volley et se sont inscrits au club ».Petit bémol, en raison de la pandémie, les séances du VBB dans les écoles, particulièrement prisées par Raymond Henrard, ne se font plus, pour l’instant et les championnats régionaux ont disparu de l’île depuis deux ans. Aussi le VBB organise-t’ il des tournois internes ou en partenariat avec les autres clubs de l’île.