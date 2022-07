De nombreux hommages après le décès de Michel Ciccada, figure emblématique d'Ajaccio

La rédaction le Mardi 26 Juillet 2022 à 17:49

Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient après le décès de Michel Ciccada qui a entrepris ce lundi 25 juillet son dernier voyage. La ville d'Ajaccio et bien au-delà, pleure une grande figure de la cité impériale, un de plus grands connaisseurs de Napoléon Bonaparte qui avait fait de sa "Casa Bonaparte", un lieu de rendez-vous incontournables pour les Ajacciens, les touristes et les amoureux de l'empereur.

Figure incontournable de la ville, Michel Ciccada est depuis sa disparition dans les esprits de tous les Ajacciens : "c’était la bonne humeur, la macagna, la gentillesse" lit-on sur plusieurs posts Facebook.

Michel Ciccada était aussi un artiste qui a donné naissance à Monsieur Poulardin, en bande dessinée, mais " aussi un homme politique atypique, souvent sans étiquette, un empêcheur de tourner en rond au franc-parler affirmé", comme le rappelle Radio Paolina.



Ses obsèques auront lieu demain, mercredi 27 juillet, à partir de 11 heures chez Pichetti. La messe sera célébrée à la cathédrale d'Ajaccio à 16 heures.