De la "piquette" aux médailles nationales : comment la Corse s’est muée en terre de vins

Avec 70 médailles décernées à des vins ou produits corses, l’île a une nouvelle fois brillé lors du Concours général agricole, dont les finales se sont tenues en début de semaine au Salon international de l’agriculture de Paris. Un chiffre qui impressionne encore plus une fois rapporté au nombre de producteurs implantés sur le territoire (2 700). « Proportionnellement, on a certainement l’un des plus hauts ratios du pays, si ce n’est le plus haut », se satisfait Joseph Colombani, président de la Chambre d’agriculture de la Haute-Corse. « Cela traduit une certaine recherche de la qualité et de l’excellence ! »Justement, cette année, avec 48 médailles dont 21 en or , les vins de la région ont fait forte impression dans la capitale. L’occasion de revenir sur l’histoire du secteur viticole corse, qui explique, en partie, la réussite actuelle de cette filière. « Ce n’est pas un hasard, on est passés d’un système productiviste à un système basé sur la qualité », analyse Joseph Colombani. « Dans les années 70, on avait 32 000 hectares de vignes en Corse. Aujourd’hui, on en a 7 700. »