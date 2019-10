"De la contestation aux responsabilités, Corse et Nationalisme, 2015-2019" le nouvel ouvrage Pierre Poggioli

Et les demandes, interrogations et inquiétudes des Corses sont grandes dans nombre de domaines.Juin 2017, ils ont conforté leur majorité, élu trois députés et dû affronter nombre de tempêtes.. y compris au sein de la coalition Pè a Corsica qui les a portés aux responsabilités.Juin 2019 : Passant de l’opposition, (confrontation), avec l’Etat et les forces traditionnelles de droite et gauche françaises, aux responsabilités dans les institutions de l’île, ont-ils réussi leur pari en répondant aux attentes et espoirs suscités depuis décembre 2015 ?





Sont-ils devenus « l’Alternative » attendue par les Nationalistes depuis les années 70, ou ont-ils été simplement cantonnés au rôle d’alternance politique dans l’île ? D’autant que l’Etat lui n’a pas bougé d’un iota, tentant au contraire de nier leur représentativité, multipliant les embûches et manœuvres sur leur chemin.





L‘auteur revient ici sur cette accession nationaliste aux responsabilités, et sur les évènements ayant agité l’ile depuis 2015, - mais aussi sur les évolutions internationales, en Europe, et dans « l’ensemble français »-, nous livrant, au fur et à mesure ses réflexions, analyses et questionnements quant aux problèmes et difficultés rencontrés et affrontés par cette majorité nationaliste et par la Corse.

Il laisse le lecteur libre de conclure sur son bilan, ses succès et ses échecs, alors que la société corse connait ou subit une transformation radicale, en bien, en mal, confrontée à la continuité de la politique de négation de l’Etat quant aux aspirations du peuple corse sur sa terre, et aux politiques d‘austérité de l’Union Européenne, sur fond de Mondialisation économique et culturelle.

---

Pierre Poggioli, docteur en sciences politiques, nationaliste corse, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la situation politique contemporaine corse et les nations sans état en Europe

---

