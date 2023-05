De la Grande Muraille de Chine à l'Université de Corte : L'IAE de Corse fête ses 30 ans

L’IAE de Corse, « très attendu », a donc finalement vu le jour au milieu des années 1990, entre les murs de la faculté. « L’Université avait un peu plus de 10 ans et essayait d’enrichir son programme de formation », se souvient Jacques Orsoni. « À ce moment-là, j’étais directeur de l’IAE de Nantes, et on m’avait sollicité pour aider à l’ouverture de cet institut à Corte. Dès que je suis arrivé, j’ai demandé au ministère l’habilitation de le faire, et cela m’a été facilement accordé. »



Aujourd’hui, « les personnes qui dirigent l’IAE sont d’anciennes étudiantes qui ont fait leur thèse sous ma direction », se satisfait le fondateur. La transmission s’est bien opérée, et permet de continuer le développement de l’établissement, qui compte 350 inscrits en 2023. « Par année, nous diplômons en moyenne une cinquantaine de personnes au niveau master, une trentaine au niveau licence, et une quinzaine en licence professionnelle », énumère Delphine Bereni. Une franche réussite.