De Pôle Emploi à France Travail : quelles conséquences pour les demandeurs d'emploi en Corse ?

- En résumé, rien ne changera pour les personnes à la recherche d’un emploi à partir du 1er janvier 2024. Seul le nom des enseignes changera. Au cours de l’année 2024, de nouvelles méthodes d’écoute seront mises en place, de nouveaux modes d’échange entre les entreprises et les travailleurs seront développés. L’objectif est de redéfinir le concept de partenariat avec tous les acteurs concernés. Aujourd’hui, nous avons déjà des relations avec les missions locales, les chambres de commerce, le MEDEF, etc., mais, demain, avec tous ces partenaires, nous allons travailler ensemble pour arriver à une logique de plein emploi et répondre à la demande des entreprises, de répondre plus rapidement à leurs besoins de recrutement, avec les profils les plus adaptés à leurs demandes. Aujourd’hui, c’est très tendu avec la baisse du chômage, même s’il y a un très léger rebond en cette fin d’année 2023.- Nous allons mettre en place un nouveau système (SI Plateforme), au sein de France Travail, à destination de tous les acteurs pour qu’on puisse partager toutes les informations. Aujourd’hui, prenons l’exemple d’un jeune qui cherche du travail, il va à la mission locale, qui va l’envoyer à Pôle Emploi, nous ne sommes pas en mesure de savoir quel accompagnement il a pu recevoir avant de venir chez nous. Demain, toutes les données vont être transférées et partagées. Nous allons lui éviter de répondre à des questions, qui lui ont été posées à plusieurs reprises. C’est une simplification pour lui et une rapidité de mise en œuvre de l’accompagnement. Pour les entreprises, par exemple, nous allons également simplifier les données et les regrouper pour être plus réactifs dans la proposition des candidats.- Il n’y aura pas de changement à venir pour nous 2024. Nous allons réfléchir, en revanche à de nouvelles modalités d’accompagnement, car l’objectif est aussi d’aller chercher des publics plus éloignés. Avec l’inscription à venir des bénéficiaires du RSA, les besoins en accompagnements vont s’intensifier, mais nous avons déjà les moyens d’y répondre.- Oui, c’est une mesure phare qui fait partie de ces changements. D’ici la fin de l’année, l’objectif sera d’inscrire au sein de notre structure l’ensemble des bénéficiaires de cette allocation. Il y aura, à cet effet, une obligation d’activités de 15h à 20h hebdomadaires. Pas forcément un travail. Les bénéficiaires devront participer, par exemple, à des ateliers de détection de potentiels, pour voir si la personne a des aptitudes qui peuvent la conduire dans cette voie professionnelle. C’est une prestation Pôle Emploi au même titre qu’une formation. Cela peut aussi se faire sous la forme d’une immersion professionnelle pour découvrir une entreprise. Nous n’allons pas obliger la personne à aller travailler. Ce n’est pas le sujet. Par contre, comme il est disponible en tant que demandeur d’emploi, il y a un contrat qui est établi comme aujourd’hui cela se fait avec les projets personnalisés à l’emploi. Il doit être accompagné, mais il doit en retour suivre les recommandations pour un retour à l’emploi.- L’Etat a instauré un dialogue avec les partenaires sociaux concernant les allocations chômages. Courant 2024, on devrait arriver à une mensualisation des droits à l’allocation chômage plutôt qu’un calcul en indemnités journalières comme cela se faisait jusqu’à maintenant. Que le mois comporte 28 ou 31 jours, dorénavant ce sera la même chose. Autre nouveauté annoncée ce matin, c’est la suppression des allocations chômage si vous refusez deux fois un CDI pour le même poste et le même salaire alors que vous êtes par exemple en CDD au sein de l’entreprise. C’est une adaptation au marché du travail pour favoriser le plein emploi et le CDI.- Globalement, il y a une très légère hausse au niveau des demandeurs d’emploi à la fin de l’année, notamment au niveau des jeunes. Mais, en Corse, cette augmentation est logique, car elle correspond en fin d’année à la fin des contrats saisonniers, qui se terminent en octobre ou en novembre. C’est vrai que c’est légèrement supérieur par rapport à l’année dernière, mais les chiffres sont nettement meilleurs qu’en 2019 et 2020 par exemple. Nous comptons aujourd’hui 15 300 demandeurs d’emploi catégorie A (qui ne travaillent pas du tout) en cette fin d’année 2023. Concernant 2024, la tendance est compliquée en raison du contexte international, mais aussi économique. C’est difficile de prévoir l’avenir, mais je suis loin d’être négatif et pessimiste. L’INSEE annonce une légère hausse du chômage, mais rien de dramatique ».