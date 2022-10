De Patrimoniu à Bastia : un "Relais Rose" de 103 km autour du Cap Corse pour aider les malades

En octobre 2021, épaulé par son époux, c'est Carole Pistorozzi qui est à l'initiative d'un relais de 18 femmes, dont certaines en rémission, 18 femmes qui relèvent le défi de parcourir les mêmes 103 km en courant.





Le but ?

Apporter une aide concrète aux malades en leur fournissant une trousse "spéciale chimio" regroupant des produits non remboursés, mais pourtant nécessaires pour supporter les lourds traitements...

Cette deuxième édition fut un succès pour Endur'ensemble qui a remis 67 trousses d'une valeur de 75€ chacune, à l'hôpital de Bastia.

Ce samedi le "Relais Rose" va s'élancer pour une troisième année consécutive. Cette course un peu spéciale est, bien sûr, ouverte au plus grand nombre.

"Toute aide est la bienvenue, parce qu'ensemble on est plus fort" rappellent les organisateurs de Endur'Ensemble, mobilisés tout au long de cette journée de samedi qui devrait s'achever avec un beau moment de solidarité dans le courant de l'après-midi sur la place Saint-Nicolas de Bastia

